Avokadodan gelen sağlık

Avokado (Persea americana), kökeni Meksika ve Orta Amerika’ya dayanan Dünya çapında popülerliği gittikçe artan tropikal bir meyvedir. Meyveler arasında yüksek yağ ve protein içeriğinin yanı sıra düşük karbonhidrat içeriği ile dikkat çekmektedir.

Yenilebilir kısım, çekirdek ve kabuk olmak üzere üç kısımdan oluşur. Lezzetini anlamak için olgunlaşmasını beklemek gerekmektedir. Olgunlaştıkça rengi de koyulaşmaktadır. Olgunlaştıkça değişen şey sadece rengi değildir. Aynı zamanda içerisindeki şeker ve su miktarı da değişir, meyve olgunlaştıkça su ve şeker içeriği azalmaktadır. Lezzetiyle doğru orantılı olarak et yemeklerinde, soslarda, salatalar ve sandviçler de olmak üzere birçok tüketim yöntemi mevcuttur.

İçerdiği yüksek vitamin ve mineral değerlerinden dolayı düzenli olarak tüketmenin insan vücuduna bilinen çok faydası vardır. 100 gramlık bir avokado; 73.2 gram su, 160 kalori, 2 gram protein, 14.7 gram yağ, 8.53 karbonhidrat, 6.7 gram lif içerir.

Avokado, C, E, K ve B6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magneyzum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca içerisinde lutein, beta karoten ve omega-3 yağ asiti de bulunur.

AVOKADONUN FAYDALARI

Kalp Sağlığını Destekler

Avokado yüksek oranda yağ içermektedir. Bu yağ oranının %60’ı doymamış yağlardır bu da araştırmaların kalp sağlığına karşı korumaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Kolesterolü düşürmeye yardımcı

En yağlı bitkisel besinlerden birisi ancak içindeki yağ zeytinyağının da ana bileşeni olan ve sağlık açısından yararları say say bitmeyen tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit ve linoleik asit (omega-6) içermektedir. Olgunlaşma ile meyvedeki oleik yağ miktarı artar. Araştırmalar oleik asitin inflamasyonun azaltılmasında faydalı olduğunu göstermektedir.

İnsanlar üzeri yapılan araştırmalarda avokadonun düzenli tüketimi sonucu toplam kolesterol seviyesini önemli ölçüde azalttığı, trigliserit oranını %20 kadar düşürdüğü, LDL yani kötü kolesterolü %22 düşürdüğü ve HDL yani iyi kolesterolü ise %11 artırtıdığı görülmüştür.

Avokado bağırsaklara iyi gelir

Sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli lif bakımından zengindir. 100 gramında 7 gram lif ve bunun %25’i çözünen, %75’i çözünmez liflerden gelmektedir. Yeterli lif, safra ve dışkı yoluyla toksinlerin atılması için çok önemli olan bağırsak hareketlerini desteklemektedir.

Düzenli ve uygun miktarlarda tüketildiği takdirde faydaları oldukça fazladır. Her besini olduğu gibi avokadoyu da gerekenden fazla tüketmek uygun değildir.

Hamilelik için önemli

Çok iyi bir folik asit kaynağı olan avokado yeni hücrelerin üretilmesine ve korunmasına yardımcı olur. Bebeğin büyüme ve gelişmesini olumlu yönde etkiler.

Göz sağlığına iyi gelir

Göz dokusunda bulunan iki fitokimyasal olan lutein ve zeaksantin içerir. UV ışığı da dahil olmak üzere gözlerde hasarı en aza indirmeye yardımcı olmak için antioksidan koruma sağlar.

Sağlıklı bir cilt ve saçlar iyi bir kaynaktır

Zengin vitamin ve mineral içeriği ile cilt hücrelerini besleyerek cilt hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır. Kuru ve yıpranmış saçların tedavisinde avokado yağından sıklıkla yararlanılmaktadır.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Avokado da bulunan vitaminler kanser hastalarına karşı koruyucu etkiye sahip. Prostat ve meme kanseri başta olmak üzere kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Avokado, hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan glutatyon içerir. Ayrıca içerisindeki fitokimyasallar, kemoterapi ilacının neden olduğu kromozom hasarını azaltmaktadır.

Ayrıca avokado, içeriğindeki folat sayesinde Alzheimer hastalığı için bir faktör olarak kabul edilen beyin yumaklarının oluşumunu önlemeye katkıda bulunur.

Avokado muzdan daha fazla potasyum içerir. Orta boy bir avokado 13.86mg potasyum içerirken, muz 10.23mg içerir. Düşük karbonhidratlı beslenen kişiler veya muzu herhangi bir sebepten ötürü tüketemeyenler avokadoyu tercih edebilir.

Yapılan çalışmalarda avokado tüketenlerin daha sağlıklı oldukları, daha düşük kilolu, bel çevreleri daha ince ve iyi kolesterollerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Sağlıklı beslenme planınızda porsiyon kontrolü yaparak avokadoya muhakkak yer verin. Sağlıklı günler dilerim.