Avcıoğlu:“56 Kuruşluk dendi, 62 Kuruşluk zam yapıldı!”

KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, hükümetin elektriğe kWs başına 56 Kuruş zam yapılacağını açıklamasının ardından, 62 kuruşluk zam uyguladığını iddia etti.

251-500 kWs diliminde 2,70 TL’den ücretlendirilen elektriğin, 3,32 TL’ye çıkarıldığı ve bunun 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı ise Kıb-Tek'in resmi sitesinde yayınlandı.

56.58 Kuruş yerine, 62.37 Kuruş zam yapıldığını kaydeden Avcıoğlu, “Aradaki fark nedir?” diye sorarak, ihalesiz yakıt alımındaki fiyat farklarının vatandaşa yansıtılmaya çalışıldığını işaret etti.

Elektrikte kWs başına yapılan zam ise Kıb-Tek'in resmi sitesinde yayınlandı. Elektrik Birim Fiyatlarının 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olacağı ifade edildi.

Yusuf Avcıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“BİR HÜKÜMET DÜŞÜNÜN ADIM BAŞI HALKINA YALAN SÖYLEYEN...

PARDON, DÜŞÜNMEYİN, ZATEN ÖYLE BİR ATANMIŞ HÜKÜMET TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ !

Ne demişlerdi?

ELEKTRİĞE 0.5658 TL/kWs ZAM YAPACAĞIZ.

Peki ne yaptılar?

ELEKTRİĞE 0.6237 TL/kWs ZAM YAPILDI.

Özet, 56.58 Kuruş yerine, 62.37 Kuruş zam yapıldı!

Aradaki fark nedir?

İLLEGAL YAKIT ALIMLARININ FİYAT FARKINI VATANDAŞA MI YANSITTINIZ?

HAYATINIZ BOYUNCA HİÇ DOĞRU SÖYLEDİNİZ Mİ?

Kıb-Tek'in Web Sayfasında yayınlanmış, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olan Elektrik Birim Fiyatlari aşağıdadır.”