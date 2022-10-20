Avcıoğlu: “Teknecik’e gelen yakıtın kalite kontrol ihalesini ‘perdeciye’ verdiler”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, "Akaryakıt Temini ve Akaryakıt Tahliyesi Gözetim Hizmetleri" kapsamında, Teknecik Elektrik Santrali için temin edilen yakıtla ilgili numune alımı ve kalite kontrollerinin yapılmasına ilişkin ihalenin, perdecilik işiyle uğraşan bir firmaya verildiğini aktardı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Avcıoğlu, ihalenin “Doğru Tasarım Ticaret LTD.” isimli bir şirkete verildiğine dair resmi belge de paylaşarak, “Böylesi teknik bir konunun, faaliyet alanı dekoratif perdecilik olan bir firmaya verildiğini biliyor muydunuz?” diye sordu.

“Dekoratif perde ve yakıt analizi birbiri ile ne kadar alakalı iki sektör değil mi?” diye de soran Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Başbakan'ın "Oyunu Bozduk" derken kastettiği doğru düzgün yakıt analizi yapılma sürecini bozmak mı? Diye sormadan edemiyor insan... Denetimde işinin ehli olmayan kişiler sebebiyle yaşanabilecek bir aksaklık/ihmal/hata sonucunda, bu ülkeye spec dışı veya kaçak yakıt sokulursa hesabını kim verecek?

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