Sağlık Bakanlığı'ndan meme kanseri farkındalık etkinliği

Sağlık Bakanlığı, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek amacıyla yarın “Erken Tanı, Doğru Tedavi, Sağlıklı Gelecek” temasıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı ile Türk Cerrahi Derneği iş birliğinde yapılacak etkinlik, 14.00-16.00 saatleri arasında Alsancak’ta bulunan Merit Royal Otel’de yer alacak.

Meme kanseri farkındalık programında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Mustafa Kalfaoğlu, “KKTC’de Meme Kanseri: Mevcut Durum ve Öncelikler” başlıklı sunum yapacak.

Ardından Dr. Ali Sapmaz, “Türkiye’de ve Dünyada Meme Kanseri: Rakamlar ve Eğilimler”; Dr. Ahmet Serdar Karaca ise “Meme Kanserinde Erken Tanı: Kim, Ne Zaman, Nasıl Taranmalı?” konularını ele alacak.

Programda ayrıca, Dr. Sibel Özkan Gürdal, “Meme Kanseri Tanısı Konulduğunda: Güncel Tedavi Seçenekleri” ve Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak “Meme Kanseri Ameliyatında Memeyi Korumak Mümkün mü?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erecek.