Avcılara balon balığı ödemeleri ve balıkçıların sosyal sigorta prim destekleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2020 yılı için Balon balığının balıkçılık malzemelerine verdiği zararlara karşılık yıl içerisinde düzenlenen sportif yarışmalar dahil avcılığı yapılan balon balıklarını Hayvancılık Dairesi’ne teslim eden izinli 69 balıkçıya, toplamda 440 bin 977 TL’lik ödemenin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, balıkçılar bankanın ilgili şubelerinden hak edişlerini alabilecek.

BALIKÇILARIN SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEKLERİ ÖDENDİ

Yine 2020 yılı için, balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla yapılan sosyal sigorta prim desteği ödemesi gerçekleşti.

Buna göre Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı küçük balıkçı gemileri sahibi 19 mesleki balıkçıya, toplamda 120 bin 412 TL’lik ödeme Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Balıkçıların bankanın ilgili şubelerinden hak edişlerini alabilecekleri kaydedildi.