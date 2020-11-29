Av tüfeğini araçta taşıyan 2 kişiye  yasal işlem

Çayırova ve Güzelyurt’ta av tüfeğini araçta taşıdığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 22.00 sıralarında, Çayırova’da polis ekibi tarafından yapılan trafik kontrolü esnasında, İ.M.’nin (E-29) kullanımında bulunan araç içerisinde adına kayıtlı av tüfeği ile 41 adet canlı av tüfeği fişeklerini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

Yine aynı tarihte saat 22.45 sıralarında Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.C.’nin (E-29) kullanımında bulunan araç içerisinde adına kayıtlı av tüfeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.