Av hayvanlarını fotoğraflayıp paylaşan 4 kişiye yasal işlem
Büyük av mevsiminin başlaması dolayısıyla, av günü vurdukları av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
A+A-
Büyük av mevsiminin başlaması dolayısıyla, av günü vurdukları av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bu haber toplam 49 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni, avcı