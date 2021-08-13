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ATM’de yardım bahanesiyle yaklaştı, hesaptan para çaldı    

ATM’de yardım bahanesiyle yaklaştı, hesaptan para çaldı    

Taşınköy’de faaliyet gösteren bir bankaya ait ATM cihazında, 2 Ağustos tarihinde, işlem yapan bir şahsa yardım etme bahanesi ile yaklaşan 59 yaşındaki H.A.(E), söz konusu şahsa ait banka hesabında bulunan bin 420 TL nakit parayı çaldı.

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Taşınköy’de faaliyet gösteren bir bankaya ait ATM cihazında, 2 Ağustos tarihinde, işlem yapan bir şahsa yardım etme bahanesi ile yaklaşan  59 yaşındaki H.A.(E), söz konusu şahsa ait banka hesabında bulunan bin 420 TL nakit parayı çaldı.

İlgili şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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