Atlı: Grev ve eylem Anayasal bir haktır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, grev ve eylemlere katılan katılmayan birçok öğretmenin maaşından büyük miktarda kesinti yapılmasının Anayasal hakları engelleyen bir uygulama olduğunu, bu faşist anlayışa karşı öğretmenin ve sendikalarının yanında olduklarını vurguladı.

Parti adına yazılı açıklama yapan Atlı, grev ve eylem hakkının Anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, kişilerin ya da örgütlü emekçilerin bu haklarını kullanırken, “maaş kesintisi, vb.” diğer haklarıyla ilgili hak kaybına uğratılmasının, Anayasal bu hakkı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın yanlış ve hatalı politikalarına karşın, eylem ve grev haklarını kullanan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na (KTÖS) bağlı öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapıldığına işaret eden Atlı, bunun faşist ve baskıcı bir uygulama olduğunun altını çizdi.

“Öğretmeni açlıkla terbiye etmek isteyen faşizan anlayışa karşı öğretmenlerimizin yanındayız”

Sendikalarla görüşerek, kesintiler hakkında detaylı bilgi alan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, üstelik bu kesintilerin sadece eylem ve grevlere katılan öğretmenlerle sınırlı kalmadığını, raporlu ve izinli olan birçok öğretmene de normalde kesilmesi gerektiğinden “üç kat” daha fazla kesinti yapıldığını öğrendiğini ifade etti.

Atlı, “20 bin TL maaşı olan ve Göç Yasası’ndan kamuya giren bir öğretmenin, hem de bayram öncesi neredeyse 10 bin TL kesinti yapılıyor. Bu başta insan haklarına aykırı olmakla beraber, Anayasal hakkını kullananlara karşı bir yıldırma politikasıdır. Öğretmeni önce itibarsızlaştırmaya çalışan, başaramayınca da açlıkla terbiye etmek isteyen bu faşizan anlayışa karşı öğretmenlerimizin yanındayız” dedi.