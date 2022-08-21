Ataoğlu: “Yeni Ercan’ı 15 Kasım’da açma hedefindeyiz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hizmete henüz açıklamayan yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Ataoğlu’na ziyaret esnasında Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, TT Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik ve Havalimanı teknik personeli eşlik etti.

Bakan Ataoğlu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada 2023 turizm sezonu için yeni havaliamının çok büyük bir öneme sahip olacağını söyleyerek, Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile geçtiğimiz hafta bakanlıkta çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ataoğlu, görüşmede de havalimanının bitirilmesi ile Türkiye üzerinden yoğun bir yabancı turist akışı sağlanması yönünde girişim başlattıklarını kaydetti.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığı ile Türkiye’nin tanıtıldığı tüm ülkelere KKTC destinasyonunun da tanıtılması ve pazarlanmasının birlikte yapılması için Bakan Ersoy’dan söz aldıklarını ifade eden Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile 2023 yılını beklentilerin çok üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile her konuda sürekli işbirliği yaptıklarını da anlatan Ataoğlu, gerek kültürel faaliyetler anlamında gerekse, tarihi yapıtların restorasyonu anlamında desteklerin sürdüğünü vurguladı.

Yeni Havalimanının tamamlanması ile büyük gövdeli uçaklara hizmet verileceğini de söyleyen Ataoğlu havalimanının aynı anda 26 büyük uçağa hizmet verebilecek kapasitede olduğunu dile getirdi.

Eski havalimanına büyük gövdeli uçakların inememesi nedeni ile küçük gövdeli uçakların adamıza geldiğini anlatan Ataoğlu, büyük gövdeli uçakların gelmesi ile maliyetlerin de aşağı çekileceğini belirtti.

Yeni havalimanının elektrik ve ışıklandırma dışında hazır olduğunu da söyleyen Ataoğlu, elektrik ve ışıklandırma bağlantısının eylül ayı içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Elektrik ve aydınlatmanın ardından taşınma ve test aşamasına geçileceğini belirten Ataoğlu, testlerin tamamlanması ile 15 Kasım tarihinde havalimanını hizmete açma hedefinde olduklarını söyledi.