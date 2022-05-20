Ataoğlu: Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız

Başbakan Yardımcısı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP’nin aldığı sine-i millet kararının bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, bu konuda bireysel olarak bir değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını söyledi.

Hükümet ortaklarından YDP’nin “olumlu oy vermeyeceğiz” açıklamasının sorulması üzerine ise Ataoğlu, “HP’nin verdiği kararı dün basından öğrendik. Bugün değerlendireceğiz. Bireysel olarak bir fikir ortaya koymak doğru değil. hükümetin atacağı adımı hükümet içerisinde, partinin atacağı adımı ise yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz” yorumunu yaptı.