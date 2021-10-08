Asya bebek tetkik sonuçlarını evinde bekleyecek

Tedavisini Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’nde sürdüren SMA hastası Asya bebek, tetkik sonuçlarını çıkıncaya kadar evinde olacak.

Zolgensma tedavisi uygulanacak Asya Polatlı’ya yapılan ilk tetkiklerin ardından, geçici olarak evine sevk edildiği öğrenildi.

Bu gelişme ailesi tarafından şu paylaşımla duyuruldu:

“Asya'mız evinde… ZOLGENSMA tedavimiz için gerekli tetkitlerin sonucu gelene kadar kelebeğimiz evine, kardeşlerinin yanına gidiyor. Çok heyecanlıyız. Bu süreçte ziyaretçi kabul edemeyeceğimizi siz değerli destekçilerimize üzüntüyle bildiririz.”

Asya bebeğin babası Ozan Polatlı geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN’e konuşmuş ve ““Kıbrıslı Rum bir çocuk için başlatılan süreç, Kıbrıslı Türk bir çocuğa da umut oldu” diyerek güneydeki tedavi hakkında bilgi vermişti.

9 aydır makinelere bağlı yaşayan SMA hastası Asya Polatlı için Kıbrıs’ta pek çok gönüllü yardım kampanyaları başlatarak, aileye desteğini de sürdürüyor.

24 Eylül’de sağlık kontrolleri Ankara’da devam ederken, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmişti.