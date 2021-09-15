Asya bebek için iyi haber: Tedavi masrafları karşılanıyor

SMA hastası Asya Polatlı'nın Ankara'daki tedavi masrafları KKTC hükümeti tarafından karşılanıyor.

Bakanlar Kurulu'nda alınan ve 15 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"SMA hastası Asya Polatlı isimli bebeğin tedavisinin KKTC'de yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması nın 9'uncu maddesi uyarınca tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hastanın, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hastanın, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi."

Asya bebeğin sağlık hakkı için bir süredir eylemler yapılmakta ve kamuoyu baskısı gelişmekte idi.

Karapaşaoğlu: "Asyayı yaşatacak ilaç 2.4 milyon dolar, bu konuda hiçbir açıklama yok"

Asya bebek gönüllülerinden Halil Karapaşaoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamasında Bakanlar Kurulu'nun kararını değerlendirdi.

Karapaşaoğu, "TC'nin zaten karşılayacağı ilacı kktc neden karşılıyor? Bizim asıl amacımız ve talebimiz Zolgensma ilacı idi. Asyayı yaşatacak ilaç 2.4 milyon dolar olan ilaçtır. Bakanlar kurulu bu konuyla ilgili hiç bir açıklama yapmadı. Lütfen dikkatlı olalım. SORUN ÇÖZÜLMEDİ!!!" ifadelerini kullandı.

Halil Kararpaşaoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Dostlar Bakanlar Kurulunda Asya ile ilgili çıkan haberden ailenin haberi yok. Bu tedaviyle ilgili net bir durum yok. Bu tedaviyi zaten TC karşılayacaktı. ASYA O YÜZDEN ANKARA'YA GİTTİ. Şimdi ne oldu? Gazeteci arkadaşlar lütfen haberi kamuya aktarırken daha hassas davransın. TC'nin zaten karşılayacağı ilacı kktc neden karşılıyor? Bizim asıl amacımız ve talebimiz Zolgensma ilacı idi. Asyayı yaşatacak ilaç 2.4 milyon dolar olan ilaçtır. Bakanlar kurulu bu konuyla ilgili hiç bir açıklama yapmadı. Lütfen dikkatlı olalım. SORUN ÇÖZÜLMEDİ!!! BU BİR MANİPULASYON OLABİLİR. BUNA KİMSE ALET OLMASIN!