Asya bebek evine döndü

SMA hastası Asya Polatlı yoğun bakımdan çıkıp evine döndü. Polatlı, bir süre önce Makarios Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “5. Günde çok şükür evimdeyim, yolladığınız güzel dilekler, mesajlar için çok teşekkürler, hastahanedeki diğer çocuklarda inşallah en yakın zamanda iyileşip benim gibi evlerine dönerler” ifadeleri kullanıldı.