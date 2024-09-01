Asya bebeği kaybettik...

Toplumun "Asya bebek" olarak tanıdığı SMA hastası Asya Polatlı, verdiği zorlu yaşam mücadelesini kaybetti.

YENİDÜZEN'in hastane kaynaklarından doğruladığı bilgiye göre Asya bebek, bugün hayatını kaybetti.

SMA hastası Asya Polatlı için Kıbrıs’ta pek çok gönüllü yardım kampanyaları başlamış, aileye destek olunmuştu.

Bebeğin tedavisi için toplumdan gelen yoğun tepkiler sonrasında Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve Polatlı’nın tedavisinin Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ücretsiz bir şekilde Ankara’da yapılacağı duyurulmuştu.

Kas tedavisi’ için ailesiyle birlikte ‘Ankara’ya giden Asya bebeğin tedavisine, TC vatandaşı olmadığı gerekçesiyle başlanamamıştı. Bu süreçte tam iyileşme için gerekli gen tedavisinde kullanılacak Zolgensma ilacının temini için Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli yardım kampanyaları başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık üç hafta sonra TC vatandaşlığı alabilen Polatlı için ücretsiz kas tedavisine başlandığını duyurmuştu.

Bu süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan yardım talebi de sonuç vermiş ve Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmiş tedavi süreci başlamıştı.