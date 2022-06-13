Askeri yasak bölgede suçüstü: 2 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar H.A ve M.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzade, zanlıların birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçuyla ilgili mahkeme huzurunda olduğunu belirtti. Polis, 2 zanlının da 10 Haziran tarihinde 17.10’da Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal edip kuzeye geçiş yaparken, görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlıların turist vizesiyle ülkeye giriş yaptıklarını ve aile bağlarının olmadığını belirtti. Polis, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.