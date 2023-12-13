“Askeri mahkeme önünde buluşalım”

Vicdani Ret İnisiyatifi, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini yarın saat 13.00’de askeri mahkeme önünde buluşmaya davet etti.

Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Mustafa Hürben’in yarın askeri mahkemede gerçekleşecek davasına ilişkin dayanışma çağrısı yaptı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistleri saat 13.00’de askeri mahkeme önüne davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vicdani ret hakkımızı kullandık diye de yargılanmaya devam ediyoruz!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor…

Geçmişte Yasa Değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gereken kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek…

Böylesi koşullarda, yarın yeniden, bir kez daha sonu cezaevinde bitme olasılığı çok yüksek olan, Mustafa Hürben’in Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edecek...

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, 14 Aralık, Perşembe günü, 13.00’de Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırırız…

Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi”