Aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde, 64 yaşındaki bir kadın güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Charalambos Charilaou, 64 yaşındaki şahsın Pazar öğleden sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan Sözcü, yine Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 25, 67 ve 80 yaşlarındaki üç kadın daha sıcak çarpması nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi, “durumlarının ciddi olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

42 dereceyi aşan sıcaklıkların güneş çarpması vakalarında artışa yol açtığını belirtti.