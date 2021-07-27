"Asil Köylü'ye ‘HAYIR’ demek için ‘HADE EYLEME’..."

Heykele Hayır Platformu, Girne Dağı eteklerinde yapılması planlanan “Asil Köylü” projesinden vazgeçilmesi talebiyle yarın gerçekleştireceği eylem için halka destek çağrısında bulundu.

Eylem, yarın saat 18.30’da Girne Hirondel Çemberi’nde düzenlenecek.

Platform’dan yapılan açıklamada, “mülk sahibi Orman Dairesi’nden net ve açık bir şekilde olumsuz görüş gelmesine ve toplumda topyekûn karşı bir duruş olmasına rağmen, proje yaratıcılarının inatla ve ısrarla toplumu ikna etmeye uğraştığı” öne sürüldü ve bu çabayı “hayretle karşıladıkları” ifade edildi.

“Doğayı yok edecek ve bize tepeden bakacak Asil Köylü projesine bir kez daha ve güçlü bir şekilde ‘hayır’ demek için” toplanılacağı vurgulanan açıklamada, “Doğaya hançer gibi saplanacak güç, para ve egonun sembolü bu projeye karşı çıkan tüm halkımızı eyleme katılarak mücadelemize destek vermeye çağırırız” denildi.

“Heykele Hayır Platformu” üyesi örgütler şöyle:

“Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Avcılık Federasyonu, Bağımsızlık Yolu Partisi, Baraka Kültür Derneği, Barış Derneği, Basın Emekçileri Sendikası, Birleşik Kıbrıs Partisi, Biyologlar Derneği, Çatalköy'ü Geliştirme ve Kültür Derneği, Denizli ve Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası, Esentepe Cennet Vadisi İnisiyatifi, Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Federal Kıbrıs Hareketi, Gençlik Merkezi Birliği, Girne Düşünce Derneği, Gümrük Çalışanları Sendikası, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Halk Sanatları Derneği, Hava Trafik Kontrolleri Sendikası, Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kooperatif Görevlileri Sendikası, Kuzey Kıbrıs'ın Dostları Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Turizm Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Sol Hareket, Şehir Plancıları Odası, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Take Action Cyprus, Taşkent Doğa Parkı, Toplumsal İrade Platformu, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Yerbilim Mühendisleri Odası, Yeni Kıbrıs Partisi, Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Ziraat Mühendisleri Odası.”