“Aşı yüzde 95 etkin”

İngiltere’de Covid-19’a karşı aşılama programın ilk haftasında 130 binden fazla kişinin aşılandığı bildirildi. Londra’da ikamet eden Kıbrıslı Türk İsmayil İbrahim aşıyı yaptıranlardan biri oldu.

Pfizer/BioNtech tarafından geliştirilen Coronavirüs aşısı, İngiltere’de 8 Aralık’ta uygulanmaya başlanmıştı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından üretilen Pfizer Biontech aşısını kullanmaya başlayan İngiltere’de, aşının yapıldığı binlerce kişilerden biri 80 yaşındaki İsmayil İbrahim.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile işbirliği halinde olan özel bir klinikte aşıyı yaptıran İsmayil İbrahim, süreci Londra Gazete’ye anlattı.

Kalp hastalığı ve kalp pili olan İbrahim, aşıyı yaptırmadan önce endişeli ve heyecanlı olduğunu belirterek, doktorunun aşıyı yaptırmasını tavsiye ettiğini ifade etti.

Pfizer/BioNtech aşısının iki kez yapılması gerektiğinden dolayı, İbrahim ilk dozdan 28 gün sonra ikinci dozunu yaptıracağını söyledi.

AŞI YÜZDE 95 ETKİN

İbrahim, aşı anını Londra Gazete ile paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

“Aşıyı yaptırmadan önce endişeliydim ama doktorumun tavsiyesi üzerine aşıyı yaptırmayı kabul ettim. İlk dozdan sonra ikinci dozu Ocak ayında yaptırmam gerektiği söylendi. İkinci dozdan sonra aşının yüzde 95 etkinlik oranı olduğu ifade edildi. Klinik ’teki hemşireler oldukça yardımcıydı, sosyal mesafe açısından ciddi önlemler alınıyordu. Kendim gibi birçok yaşlı kişiler vardı, herkes biraz endişeliydi ve birçoğu süreç hakkında merak ettiklerini soruyordu.

‘HERHANGİ BİR YAN ETKİ YAŞAMADIM’

Girişte özel bir görevli sağlık durumum hakkında çeşitli sorular sordu, daha sonra aşı hakkında bilgi vererek aşıdan sonra kendimi nasıl hissedebileceğimi anlattı. Aşıdan sonra tedbir amaçlı herkes ayrı korumalı bloklara yerleştirildi ve 15 dakika boyunca gözetim altına alındı. Aşıyı yaptırdıktan sonra herhangi bir yan etki yaşamadım kendimi gayet iyi hissettim.”

‘İMKÂN VERİLİNCE DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM’

Son olarak İbrahim, sadece İngiltere’de değil dünya çapında vakalarda ciddi artış yaşandığı belirterek, herkesin sağlığı için aşının yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu, “Vakalar artmaya devam ediyor ve maalesef özellikle İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplumda Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden birçok vatandaşımız oldu. Dolayısıyla aşıyı yaptırmak istiyordum ve bu imkân verilince değerlendirmek istedim. Bu virüsü yenmek için herkesin aşıyı yaptırmasını tavsiye ederim.”