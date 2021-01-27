Aşı yoğunluğu bezdirdi

Hem randevusu olan hem de randevusuz aşı çağrısıyla aşı olmak için merkeze giden vatandaşlar mağdur oldu. Saatlerce uzayıp giden aşı kuyruğunda kimisi 3 saat soğukta bekledi, kimisi “Sıra numarası bitti, yarın gelin’ cevabıyla karşılaştı…

Fehime ALASYA

Lefkoşa bölgesinde aşı yaptırmak isteyen vatandaş her gün yeni bir uygulama ile güne başlamaya devam ederken aşılanmak adeta çileye dönüşüyor…

Sağlık Bakanlığı birçok kişiye telefonda randevu vererek Trenyolu Polikliniği’ne yönlendirdi, randevusuz olan aşı taleplerinin de alınmaya devam ettiği aşı merkezinde kaos yaşandı. Birçok vatandaş, ikinci kez geldiğini ve bu kargaşa ile karşılaştığını anlatarak ‘bu kadar da olmaz’ dedi.

Sabah 09.00’dan öğlen 12.00’ye dek aşı sırası bekleyenler, soğuk havada üşüdüğünü belirterek sitem etti. Kapalı alanda beklemeden, sosyal mesafesini korumak isteyen bazı yaşlılar, paltosunu çıkararak ayaklarını örttü.

65 ve üzeri yaş grubunun aşılandığı Poliklinikte, 80 yaş ve üzerinin de ara ara geldiği gözlemlendi.

Randevulu bile olsa sabah 7.00’den hastane önüne gelen birçok vatandaş ya çok uzun saatler sonrası için sıra numarası alabildi ya da ‘numara bitti, yarın gelin’ cevabıyla karşılaştı.

Sistemsizlik bezdirdi…

‘Eğer biz dünün gençleri üzerimize düşeni yapmış olsaydık bu sistem çalışır olurdu’ diyerek öz eleştiri yapan da oldu, ‘biz 65 yaş ve üzeri bu muameleyi hak etmedik’ diyen de oldu… Aşıya gelen, randevulu veya randevusuz birçok vatandaş sistemsizlikten dert yandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan önceden randevu alan bazı vatandaşlar, bakanlık talimatıyla sabah 9’da Trenyolu Polikliniği’ne gitti. Randevusuz olan ve aşı olmak için sıra numarası alan vatandaşlarla çakışan 65 yaş ve üzeri kişiler adeta sinir küpüne döndü.

Sinovac mı Pfizer/BioNTech mi?

Gün boyu Poliklinikte yaklaşık 300 kişiye aşı numarası verildi. Pfizer/BioNTech aşısını tercih eden ve bunu belirten kişilerin sıra numarası kartı üzerinde ‘B’ harfi yazan işaret konurken, tercih belirtmeyen ve Sinovac aşısı yaptıran kişilerin ise sıra numarasında bir ibare kullanılmadı.

Cengiz Topel’de 400 kişi aşılandı

Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Maraş Sağlık Merkezi gibi noktalarda ise aşılama dün de sorunsuz devam etti. Bu merkezlerde önceki günkü aşı rakamlarına yakın olan 700’ü aşkın kişi aşılandı.

Cengiz Topel Hastanesi’nde dün ve önceki gün toplam 400 kişiyi aşkın aşı yapıldı. Günlük ortalama 200 vatandaş Cengiz Topel Hastanesi’nde aşılandı.

Girne’de 350 kişi aşılandı

Girne Akçiçek Hastanesi’nde de önceki gün yapılan 320 adet aşı yanında dün de 350 kişiye aşı uygulandı. Bir bölümü randevulu, bir bölümü randevusuz dün de benzer yöntem izlenerek sürdüğünü, toplam 350 kişiye aşı yapıldı.

Maraş’ta randevulu uygulama sürüyor

Maraş Sağlık Merkezi’nde ise dün 158 kişiye aşı yapıldı. Yığılma olmaması için randevu usulü ile çalışan hastane, ilk günden beridir bu uygulamasını sürdürüyor. Hastanede önceki gün de 154 kişiye aşı yapılmıştı.

Pfizer/BioNTech aşısını tercih eden ve bunu belirten kişilerin sıra numarası kartı üzerinde ‘B’ harfi yazan işaret konurken, tercih belirtmeyen ve Sinovac aşısı yaptıran kişilerin ise sıra numarasında bir ibare kullanılmadı.

Poliklinik önünde bekleyen vatandaşlar YENİDÜZEN’e dert yandı:

“SİSTEMSİZLİK BEZDİRDİ”

Tülin Çavuş: “Bu sistemsizlik yazık günah”

“Bakanlıktan randevu alan kişiler geldi ve sıra numarası almadan aşı olmak istedi. Bakanlık hastane ile iletişime geçmedi. Telefonda randevu verdi, gidin deyip insanları gönderdi, aynı zamanda buraya randevusuz gelenleri de aldı, yığılma oldu. Bu sistemsizlik yazık günah. Kaç yaşında annemi sürükleyip geldim, saatlerce soğukta bekledik, günah…”

Erdal Gülman: “İnsanlara bu muamele yapılmamalı”

“Bu yaş grubu bu ülkeye en fazla hizmet eden kişilerdir. Dünya kadar özel hastane var, neden bir kısmını oraya aktarmazlar ki bu kadar yoğunluk olmasın. İnsanlara bu muamele yapılmamalı. Bu kişiler ülkeye yıllarca hizmet vermiş kişilerdir.”

Emine Gazioğlu: “Böyle randevu mu olur?”

“Dün bakanlıktan arandık, bize Trenyolu Polikliniği’ne gidin orada aşı yapılacaksınız dendi. Sabah gidin dediler, sabah 9 olmadan geldik, saat 12’ye geliyor hala bekliyoruz. Üzücü olan buraya geldiğimizde randevuların iptal olduğunu ve sıraya girmemiz gerektiği söylendi. Böyle bilseydik daha sabah gelirdik veya başka güne kalırdık. Böyle randevu mu olur? Bakanlığı aradık, bakacağız dediler, saatlerdir bakan yok… Bu benim buraya ikinci gelişim.”

Samiye Kırmızı: “Üşüdüm, saatlerdir soğukta bekliyorum”

“Üç saattir buradayım, üşüdüm, saatlerdir soğukta bekliyorum. Herkes oturmak istiyor, bu sefer mesafe kalmıyor, herkesin sinirleri gergin. Bu organizasyonu yapmak bu kadar mı zordur? Keşke biraz daha düzenli ve sistemli olabilmeyi başarsaydık.”

Mukaddes Garip: “Randevulu olan ve randevusuz olanlar çakıştı”

“Dört saattir soğukta bekliyoruz. Telefonda belediye aracılığıyla randevu aldık. Bize telefonda 9’da gelin dediler, biz yine de itibar etmeyip sabah 8’de geldik. Balıkesir’den geldik, Bakanlık aradı diye çıkıp geldik. Randevulu olan ve randevusuz olanlar çakıştı, sabah 9’da gelip sıra numarası alamayan bile oldu.”

Süleyman Özsağlam: “Daha iyi çalışır bir yöntem olmalıydı”

“Yaklaşık dört saattir bekliyorum, Alayköy’den geldim, biz yaşlılar üzerimize düşeni iyi yapamadık sanırım, bu sitem böyle sürmez. Sabah 08.30’dan beridir bekliyorum. Randevulu olan da olmayan da sorun yaşadı, bu soğukta dışarıda bekliyoruz, daha iyi çalışır bir yöntem olmalıydı. Belediyeler de bu uygulamaya dahil edilmeliydi.”