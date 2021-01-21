Aşı sonrası şüpheli ölüm

Akdeniz’de yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Ergün Çakmak, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Çakmak’ın Koah hastası olduğu ve dün Girne Akçiçek Hastanesi’nde Covid- 19 aşısı yaptırdığı öğrenildi.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide 68 yaşındaki Ergün Çakmak’ın aşı olduğunu doğruladı. Birinci, Çakmak’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu belirleneceğini ifade etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah 7 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Çakmak’ın ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Koah ve şeker hastası olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Çakmak’ın dün yaptırdığı aşı sonrası bu sabah hayatını yitirmesi, endişelere neden oldu, bazı çevrelerce ölüm aşıya bağlandı.

Polis, Çakmak’ın ölümüyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Bugün saat 07.00 sıralarında, Akdeniz'de sakin Ergün ÇAKMAK (E-68), ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.