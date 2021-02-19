“Aşı planı yok” eleştirileri Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından reddedilse de pratikte tam bir kaos yaşanıyor. Aşı kuyrukları ve yığılmalar, yaşlı insanları adeta üst üste bekleten sıralar tepki topluyor. Aşı operasyonları mobil planlama ya da randevu anlayışından uzak, bilgilendirme dokümanları paylaşılmadan, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sürüyor. Fotoğraflar, Acil Durum Hastanesi önündeki ‘aşı kaosu’nu anlatıyor.