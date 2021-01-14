“Aşı olmak, yoğun bakımda olmaktan iyidir”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Doktor Emine Kamiloğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aşı olmanın önemine dikkat çekerek, aşıyı ‘bizleri kurtaracak mucize’ olarak nitelendirdi.

Aşılarla ilgili çeşitli tartışmalarının bulunduğunu ve korkuların olduğunu da dile getiren Kamiloğlu, her şeye rağmen aşı olunması gerektiğinin altını çizdi, “İnanın ki, korktuğunuz yan etkilerin hiçbiri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olup, nefes alamamaktan kötü değil!” dedi.

Doktor Emine Kamiloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Aşılar ülkemize gün itibariyle giriş yapmıştır. Aşılar, insanların en büyük, en hayat kurtaran, sakatlıkları en fazla azaltan ve bizlerin rahatça yaşayabilmemizi sağlayan mucizelerdir.

Pandeminin başladığı ilk günden beri söylüyoruz. Bizi yaşadığımız bu kaostan aşılar kurtaracak. O gün geldi. Size sunulan ilk koronavirus aşısını olmalısınız. İnanın ki, korktuğunuz yan etkilerin hiçbiri yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olup, nefes alamamaktan kötü değil!”