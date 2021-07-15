Aşı olanlara "ADAPASS"
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı işlemlerini tamamlamış olan kişilerin, KKTC Sağlık Bakanlığı adapass.gov.ct.tr adresine girerek aşı belgelerini oluşturabileceğini duyurdu
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı işlemlerini tamamlamış olan kişilerin, KKTC Sağlık Bakanlığı adapass.gov.ct.tr adresine girerek aşı belgelerini oluşturabileceğini duyurdu. İşlem sırasında sorunla karşılaşılması halinde çağrı merkezi 1111'den yardım alınabileceği de bildirildi
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