Aşı için tedbirler arttırıldı, böylece yığılma önlendi

Fehime ALASYA

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde basına yansıyan “Aşılanma kaosu”nun ardından dün kapıdaki görevliler arttırıldı, sosyal mesafeye büyük önem gösterildi.

Poliklinikte her gün yüzlerce kişinin aşılandığını ifade eden çalışanlar ise anlık yoğunluklarla ortaya çıkan görüntülere içerledi, emeğinin heba edildiğinden yakındı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Poliklinik bölümündeki aşılama için dün de aşı kuyruğu oluştu, vatandaşlar soğukta bekledi. Buna karşın 8’in üzerinde hemşirenin aşı uygulaması yapması nedeniyle kuyruk dakikalar içinde kayboldu. Bazı vatandaşlar, soğuk havada bekletilmenin doğru olmadığını savunurken, bazıları “Anlayışlı olmak gerek, erkenden içeri alındık, biraz beklemekten bir şey olmaz” diyerek memnuniyet dile getirdi.



“Her gün 500’ün üzerinde aşı”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde ‘Aşı odası’ olarak ayrılan dört bölümde, her odada en az ikişer hemşire ile yürütülen aşı çalışmalarında her gün ortalama 500’ü üzerinde kişinin aşılandığı öğrenildi.

Kronik hastalığı olan 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması çağrısından sonra hastanede dün sadece öğlen saatlerinde yoğunluk yaşandığı da ifade edildi.

Kimisi 2’nci dozunu almaya gitti, kimisi kronik hasta

Aşıya gelen birçok kişinin 2’inci doz aşısını aldığı görülürken, aralarında 65 yaş üstü veya 55 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan kişilerin de olduğu dikkat çekti.

“Moral ve motivasyonumuz bozuluyor”

“Herkesin aynı anda gelmesine gerek yok” diyen bazı sağlık çalışanları, yığılmanın gün içine yayılması gerektiği görüşünü paylaştı. Öğle saatlerinde kalabalığın arttığı, ardından tüm günün tek tük kişilerin gelişiyle sürdüğü belirtildi.

“Her gün manşetlerde sağlığın kötülenmesi moral ve motivasyonumuzu bozuyor” diyen bazı sağlık çalışanları ise biraz anlayış beklediklerini dile getirdi.

Bazı hastalar öncelikli

Kronik hastalığı olanlar veya yüksek risk grubunda olan kişiler için ise öncelik sağlandı. Bu durumda olduğunu ifade eden bazı vatandaşlara sıra numarası verildikten sonra önceden bekleme salonuna alındı.

“Belediye daha çok destek verse güzel olur”

Farklı bölgelerden de aşı için Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden birçok vatandaş olduğu bilgisi de paylaşılırken, bu kapsamda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin aşı uygulamasında daha çok destek vermesi temennisinde de bulunuldu.

AŞI OLMAYA GİDEN VATANDAŞLAR NE SÖYLEDİ?

Halef Çayırcı: “Daha programlı bir uygulama yapılmalı”

“İnsanlar dışarıda soğukta bekletilmemeli, daha programlı bir uygulama yapılmalı. İçeri alındığınız zaman hızlıca aşı yapınıp çıkıyorsunuz ama dışarıda soğukta beklemek olur şey değil. Bunun için çözüm bulunmalı.”

Emine Altuner: “Korkuyorduk, önyargılarla geldik ama yanıldık”

“Randevu alamadan geldik, bir önceki aşımızın ikinci dozunu almak için geldik. Dışarıda çok az sıra bekledik, ayakta duramazdık, numaramızı da ayağımıza getirdiler. Biz de basından çok olumsuzluklar duyduk, korkuyorduk, önyargılarla geldik ama yanıldık. Sıra hızlı ilerledi, hemen aşı olduk ve bekledik.”

Sevgi Aşık: “Biraz da insanlar anlayışlı ve düşünceli olmalı”

“Kalabalıktan uzakta durdum çünkü onkoloji hastasıyım, görevliler gördü ve yanıma geldi, onkoloji hastası olduğumu öğrenince bana öncelik tanıdılar, bekletmeden aldılar, üstelik dışarıdaki sıra da çok hızlı ilerledi. Çok seri hareket ediliyor. Halkımıza bugün benim gözümün önünde 10 defa uyarı yapıldı, mesafeli olun çağrısı yapıldı. Biraz da insanlar anlayışlı ve düşünceli olmalı.”

Mustafa Karasalih: “Girmemle çıkmam bir oldu, ben bile bunu beklemiyordum”

“Ben de kronik hastalığı olan 55 yaş ve üstü yaş grubunda yer alıyorum. Randevu alamadan geldim, ilk doz aşımı yaptım. Girmemle çıkmam bir oldu, 10 dakikada bitirdim. Ben bile bunu beklemiyordum. Tam öğlen saatinde gelmedim veya ilk açılır açılmaz, biraz bekledim, daha iyi oldu.”