‘Aşı Eylem Planı’ ne oldu?

Kıbrıs dahil Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına Avrupa İlaç Ajansı onaylı BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının teslimatı dün yapıldı. AB üyeleri aşılamalara bugün başlıyor.



Şimdi gözler, kuzeyden istenen “Aşı Eylem Planı” ve Kıbrıslı Türklere verilecek aşılara çevrildi.



Kıbrıs’ın kuzeyini yansıtan “Kapsamlı Aşı Planı”nın henüz güneye ulaşmadığı iddia edildi, Avrupa İlaç Ajansı onaylı Pfizer/BioNTech aşılarının Kıbrıslı Türklere de verilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Başbakan Ersan Saner’in son Ankara ziyaretinde yaptığı “Türkiye’den 500 bin koronavirüs aşısı gelecek” açıklamasına yönelik ise detaylar paylaşılmadı. Bu aşıların hangi tür olduğu, hangi firma tarafından geliştirildiği bildirilmedi.



Tele-konferans yapıldı



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, hafta içinde tele-konferans yönetimi ile görüşme yaptı. YENİDÜZEN’in ilgili kaynaklardan aldığı bilgiye göre; bu toplantı sonucunda, kuzeyden beklentiler masaya getirildi. “Aşı Eylem Planı”yla ilgili ayrıntılar masaya yatırıldı. Planın, noel tatili sonrasında güneydeki uzmanlara teslim edilmesi bekleniyor.



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde, Kıbrıslı Türkler için 200 bini kişiyi aşılayacak şekilde, 400 bin doz aşı resmen talep edildi.



Anastasiadis canlı yayında olacak



Kıbrıs’ın güneyine Avrupa Birliği’nde yapılan ilk teslimin 9 bin aşıyı kapsadığı ve sembolik düzeyde olduğu duyuruldu.



Bir sonraki partinin de az bir miktar olacağı ve bunun 6 bin 500 doz olarak planlandığı açıklandı.



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in yarın canlı yayında aşı olması bekleniyor.

Güneyde yayınlanan “Aşı Eylem Planı”na göre sağlık çalışanları ve hastalık riski yüksek kişilerden başlayarak 2021’in ilk yarısında yurttaşların % 40’ının aşılanması hedefleniyor. Bu amaçla, aşıların takibi için mobil yazılım hazırlandı, elektronik randevu sistemi ve elektronik aşı kartı oluşturuldu. Ayrıca, 38 Aşı Merkezi kuruldu.



Avrupa için tarihi gün



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıların teslim edildiğini videolu bir mesajla duyurdu.

"Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz." diyen von der Leyen, teslimatların yapıldığını, yarın Avrupa'nın genelinde sağlık görevlilerinin aşıları yapmaya başlayacağını bildirdi.

Von der Leyen, tüm AB ülkelerinin aynı anda aşıya eriştiğini, yakında daha fazla aşı geleceğini ve bu sayede normal hayata yavaş yavaş dönülebileceğini söyledi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB içinde ilk kez BioNTech/Pfizer aşısının kullanımı için onay kararı almıştı. EMA'nın Amerikan ilaç üreticisi Moderna'nın aşısı hakkındaki değerlendirmesi de devam ediyor. EMA'nın bu aşıyla ilgili kararını ocak ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.

Kuzeyde neler yapıldı?



2 adet eksi 70 derece derin dondurucu ihalesi

Merkezi İhale Komisyonu, 2 adet eksi 70 derece derin dondurucu temini için teklif kabul edildiğine dair pazarlık usulüyle ihale duyurusu yaptı.

Aşıların nakli, muhafazası ve takibiyle ilgili süreç tamamlanmadı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklere gönderilecek aşılar için iki senaryo üzerinde duruyor:

Bunlardan ilkinin, aşıların güneydeki özel soğutuculu nakil araçları ile aşı merkezlerine getirilmesi, diğerinin de Kıbrıslı Türklerin aşı yaptırmak için güneye geçmesi olduğu belirtildi.

Kıbrıs, aşıları teslim adı

Kıbrıs Cumhuriyeti, dün öğle saatlerinde Avrupa Birliği’nin sağladığı Covid-19 aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Aşıların saat 13.00 sularında Larnaka Havalimanı’na getirildiği ve AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu ile Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu tarafından teslim alındığı duyuruldu.

Kiriakidu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç ay süren yoğun çalışmanın ardından ilk parti aşıların dün, tüm AB üyesi ülkelere eşzamanlı olarak gittiğini ve bu anın oldukça duygusal olduğunu ifade etti.

“Aşılar uzun yolun sonuna gelindiğine dair moral verdi”



Yoannu ise günün, Avrupa’nın ve dünyanın diğer ülkelerinin sağlıktaki bu büyük krizle mücadele için gösterdiği çabada dönüm noktası olduğunu kaydederek, aşıların teslim alınmasıyla birlikte iyimser duyguların hakim olduğunu ve bu uzun yolun sonuna gelindiğine dair moral verdiğini belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde aşılama, huzurevleri ile referans hastanesinde başlıyor.