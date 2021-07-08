“Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıya çağrılmalı”

Toplumun ciddi bir ekonomik darboğazdan geçtiğini belirten DEV-İŞ Genel Sekreteri Ömer Naşit, yetkilileri bir an önce Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırmaya davet etti.

Ülkede ciddi bir alım gücü erimesi ve ekonomik daralma yaşandığını kaydeden Naşit, yaptığı açıklamada, asgari ücretin hala açlık sınırının altında olduğunu hatırlattı.

Bu ay sonu itibariyle yapılacak olan Hayat Pahalılığı doğrultusunda Başbakan ve Bakanların maaşına Net Asgari Ücretin yarısından fazlasına denk gelen zam yapılacağını ifade etti.

Naşit, “Ülkeyi yönettiğini iddia eden Hükümetin Başbakan ve Bakanları bu ay sonu itibari ile ortalama net 2000 TL’ye yakın maaşlarına artış alacaklardır.” dedi.

Naşit, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Toplumu son yıllarda ciddi bir ekonomik darboğazın içinden geçmektedir.

2018 yılında patlak veren döviz krizi onun hemen ardından gelen Covid-19 pandemisi sürecinin yarattığı ekonomik krizler Türk Lirasının son 3.5 yılda KKTC İstatistik Kurumunun verilerine göre %65.48’lik enflasyona, döviz karşısında ise ortalama son 3.5 yılda %130 değer kaybetmesine yol açmıştır.

Ülkede ciddi bir alım gücü erimesi ve ekonomik daralma yaşanmaktadır. Kendi koşullarımızdan ötürü yaşamadığımız ve Türk Lirasının en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olmasından ötürü yaşanan krizin faturasını genelde tüm toplum özelde ise emekçilerin ödemesi kabul edilemezdir.

KTAMS’ın Mayıs ayında 4065 TL olarak açıkladığı açlık sınırı ortada iken, malesef ülkemizde bugün itibari ile net Asgari Ücret 3828 TL’dir.

Ülkenin yangın yerine döndüğü bu dönemde Meclisi dahi açamayan, Kurultay Hesapları ile uğraşan, Bakanlık koltuklarının Arsa ve Arazi pazarlıkları üzerinden yapıldığı, kafalarındaki tek düşünce Çalışanların haklarını daha da geri götürmek olan, ülkeyi yönettiğini iddia eden Hükümetin Başbakan ve Bakanları bu ay sonu itibari ile ortalama net 2000 TL’ye yakın maaşlarına artış alacaklardır.

Net Asgari Ücretin yarısından fazlasına gelen bu rakam ortada iken, rant kavgalarından ötürü Bakanı dahi henüz atanamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini acilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırmalarını talep ediyoruz. Aksi halde, DEV-İŞ olarak tüm emek paydaşları ile gerekli mücadeleyi vereceğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÖMER NAŞİT

DEV-İŞ GENEL SEKRETERİ