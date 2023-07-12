Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Toplantı açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sabah saatlerinde toplanma kararı aldıklarını ancak kendisinin yoğunluğu nedeniyle toplantıyı akşamüzerine alma kararı verdiklerini söyledi.

Asgari ücretin piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, “Eğer asgari ücreti düşük tutarsanız, o ücrete çalışacak insan bulamazsınız. Piyasa değerlerini çok iyi değerlendirmek gerek. Devlet tarafı olarak bunu hep söyledik; Anayasa’nın eşitlik ilkesine bağlı olarak hayat pahalılığı oranı olan 33.32’lik artışı konuştu. Bunu otomatiğe bağlamanın büyük avantajlar yaratacağını söyledik” dedi.

Hayat pahalılığı oranının otomatik olarak asgari ücrete bağlanması halinde rakam tartışmaya bile gerek kalmayacağını ifade eden Taçoy, “Özel iş hayatına bunu yansıtarak bir yere varmak gerek” şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında konuşan işçi tarafı:

“Yüzde 42’lik artışın altını konuşmak abestir”

Serdaroğlu, Türkiye’de açıklanan hayat pahalılığına işaret ederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde hissedilen pahalılığın çok daha yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 42’lik artışın altını konuşmak abestir” dedi.

Taçoy’un ardından söz alan masanın işçi tarafı temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, Hükümetin Ocak ayında işverenlere prim desteği sözünü verdiğini ancak tutmadığını anımsatarak, “Bu söz verilirken biz de buradaydık. İşverenler bu konuda hiçbir şey yapmadı, bekledi. Gün geldi, bıçak kemiğe dayandı, asgari ücretlinin alacağı maaşı beklediği süreçte bu konuları gündeme getirme kararı aldılar” dedi.

İşveren tarafına yüklenen Serdaroğlu, “bunun üzerinden hükümete tehdit yağdırmak, masaya gelmem demek ve sonra da gelmek… İşverenler bu konuda açıklama yapmak zorunda. Bu masaya gelmeleri için ne değişti?” diye sordu.

Serdaroğlu, “Prim desteği gizlilikle saklanıyor, bu verildi mi? Yoksa verilmedi mi? eğer verildiyse, işçi sendikasının da emekçiler için talep edeceği rakam kabul edilmeli” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, Türkiye’de açıklanan hayat pahalılığına işaret ederek, Kıbrıs’ın kuzeyinde hissedilen pahalılığın çok daha yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 42’lik artışın altını konuşmak abestir” dedi.

İşveren temsilcisi Arhun:

“Prim desteği hala belli değil, belirlenmeden nasıl asgari ücreti konuşalım?”

Seraroğlu’nun ardından konuşan İşveren Temsilcisi Arhun ise asgari ücretin “mutlaka artacağını” söyledi.

Ocak ayındaki toplantıda yaşananları bir kez daha dile getirerek Serdaroğlu’nun görevini iyi şekilde yerine getirdiğini söyleyen Arhun, son toplantıda işçi ve işverenin anlaştığını, devleti zorladıklarını anımsattı.

Devletin prim desteğini vereceğini söylediğini, Ocak ayındaki rakamın bu söze göre belirlendiğini ifade eden Arhun, hala daha işveren destek priminin rakamının belli olmadığını belirtti.

Arhun, “Herkese soruyorum, Allah aşkına, prim oranı belli olmadan sağlıklı bir asgari ücreti nasıl konuşalım? Ne rakam, ne miktar belli” dedi.

“Prim belli olursa, biz daha kolay konuşuruz” diyen Arhun, “Biz evet, Pazartesi günü Yönetim Kurulu toplantısında katılamayabileceğimizi söyledik. Eğer işveren prim desteği geçmezse, katılmayabileceğimizi söyledik. Şimdi burada söylemeye çalıştığım, rakam belli olursa daha iyi bir ücret açıklayabileceğimizi söyledik. Ama ne oldu? Saat bu oldu, hala daha rakam açıklanmadı. Başbakan’dan bize açıklanan ‘söz verildiği’ yönünde. Biz buraya rahat şekilde gelmedik. Devlet kanadının önerisini dinleyeceğiz. Ortada bir rakam yok. Prim desteğiyle ilgili hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.