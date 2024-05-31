Asgari ücret Tespit Komisyonu itirazı değerlendirmek için toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretine Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tarafından yapılan itirazı değerlendirmek üzere bugün saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
A+A-
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretine Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası tarafından yapılan itirazı değerlendirmek üzere bugün saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
Toplantı sonunda açıklama yapılması bekleniyor.
Bu haber toplam 365 defa okunmuştur
Etiketler : Asgari Ücret Tespit Komisyonu