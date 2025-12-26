Asgari ücret maratonu başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. "Ön görüşme" niteliğindeki toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi ve işveren temsilcileriyle baş başa görüştüğünü, şimdi de heyet toplantısı yapacaklarını söyledi.

Bakan Hasipoğlu, toplantıdan sonra görüşmenin detayına ilişkin açıklama yapılacağını kaydetti.