Ağrotur'da verilen tahliye emri gelecek haftaya kadar uzatıldı

Bölgede devam eden gerilim nedeniyle, İngiltere’ye ait Ağrotur Üssü’nde yaşayan İngiliz ailelerin tedbir amaçlı tahliyesinin önümüzdeki Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Üs yönetimi, bugün yaptığı açıklamada tahliye edilen toplam 286 kişinin Pazartesi gününden bu yana üslerin masrafları karşılanarak otellerde konakladığını duyurdu.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, tahliye edilenler arasında hassas durumda bulunan bireyler ile ailelerin de yer aldığı belirtildi.

Öte yandan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üs bölgelerinde drone ve yamaç paraşütü kullanımını yasaklayan kararının ardından üslerde ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulduğu kaydedildi.

Üs yönetimi, Pazartesi günü bölgeye düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından Ağrotur'da yaşayan siviller ile yerel okullar için ilk tahliye sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Şu ana kadar üslerin kontrolündeki diğer bölgelerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı da ifade edildi.