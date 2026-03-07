Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinden İran’ı kınayan “tek yanlı ve dogmatik karar”

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Genel Kurulu’nun ABD-İsrail ve İran arasında yaşanmakta olan savaşla ilgili geçen perşembe günü “tek yanlı ve dogmatik” bir karar aldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti meclis kararında “Tahran’ın saldırgan eylemleri kınandı ve BM’den İran’ın eylemlerini kınaması” talep edildi ancak Kararda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kınanmadı.

DİSİ, DİKO ve DİPA tarafından sunulan kararın ELAM ve Bağımsız Milletvekili Anreas Themistokleus’un desteğiyle oy çokluğuyla geçtiğini yazan gazete, AKEL’in hazırladığı “İran’ın kınanması yanında bölgedeki çatışmalara derhal son verilmesi ve diplomasiye dönülmesi ve bütün müdahillerin uluslararası hukuka tam saygılı olması” ifadelerini içeren karar taslağının reddedildiğini kaydetti.

Habere göre AKEL Merkez Komite üyesi Marina Savva “Astra” radyosuna yaptığı açıklamada DİSİ, DİKO, DİPA, ELAM ve Bağımsız Milletvekili Themistokleus'un “ABD ve İsrail’in yaptıkları uluslararası hukuk ihlallerinden beraat ettirilmesi gerektiğine inandığını” söyledi.

Savva “Çıkarlarımızı dogmatik şekilde ABD ve İsrail’e bağlamak Kıbrıs’ı kurdun ağzına atıyor ve Kıbrıs sorunundaki bütün argümanlarımızı iptal ediyor.” uyarısında bulundu.

Meclisten geçen kararda İsrail ve ABD’nin isimlerine yer verilmemekle “bütün yumurtaların aynı sepete konulmakta olduğunu” da söyleyen Savva, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in de bir süre önce “Uluslararası hukuk yok, gücün hukukuyla ilerlemeliyiz.” dediğini hatırlattı.

Habere göre, meclis kararını savunan ve İran’ın daha önce çeşitli saldırılar yaptığının inkar edilemeyeceğini söyleyen DİKO Meclis Grup Sözcüsü P. Leonidu ise İran’ın uranyum zenginleştirme miktarının nükleer bomba yapımına yetmediği ve İsrail’in uluslararası nükleer enerji ajansı denetimlerini kabul etmediği hatırlatıldığında “detaya girmeyeceğini” söyledi.