Lefkoşa’da paniğe neden olan siren sesi “şaka” çıktı

Lefkoşa’nın Engomi bölgesinde yükselen siren sesi kısa süreli paniğe neden oldu. Siren sesinin, Phileleftheros gazetesinin bulunduğu binanın çevresinden gelmesi üzerine gazeteciler olayın kaynağını araştırmak için harekete geçti.

Gazete, siren sesinin ardından polis ve bölgedeki elçilik yetkilileriyle iletişime geçildiğini ancak ilk etapta net bir bilgiye ulaşılamadığını yazdı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise sirenin, bazı öğrencilerin yaptığı bir “şaka” nedeniyle çaldığı ortaya çıktı.

Haberde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve sorumluların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Son günlerde Orta Doğu’daki savaş gerilimi ve bölgeye yönelik olası füze veya İHA tehditleri nedeniyle Kıbrıs’ta güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

Özellikle İngiliz askeri üslerinin bulunduğu bölgelerde zaman zaman sirenler devreye girerken, bazı uyarıların gerçek tehditlere karşı, bazılarının ise tatbikat veya yanlış alarm nedeniyle çaldığı belirtiliyor.