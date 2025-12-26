Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İşveren Sendikası temsilcisi Cengiz Alp, gizlilik uyarısı kararı olduğunu belirterek, rakamlarla ilgili bir veri paylaşmayacaklarını söyledi.

Elde edilecek rakamın 163 bin civarında çalışanları ve işverenleri ilgilendirdiğini belirten Alp, "Bizden kaynaklı olmayan enflasyonun yarattığı sıkıntıları biliyoruz. İşveren tarafı elinden geleni yapıyor. Sigortadan emekli 40 bin kişi var. Enflasyon mücadelesine katkı koymak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi. "Bütün sorunların kaynağı enflasyon..." diye devam eden Cengiz Alp, "Omzumuzda çok ağır yük var. İnşallah Ocak ortasında ücreti belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alp son olarak, istihdamı koruma mecburiyetinin olduğunun altını çizerek, "Asgari müşterekte genel ortala ayı memnun edecek bir asgari ücreti belirleyeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.