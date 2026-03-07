Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı, tutuklandı

İskele’de Long Beach Yolu üzerinde sabahın ilk saatlerinde alkollü içki tesiri altındaki 29 yaşındaki sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti, aracıyla park halindeki bir araca çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 01.00 sıralarında, İskele’de Long Beach Yolu üzerinde meydana geldi. 29 yaşındaki Funda Karadurak 208 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HK 685 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve park halinde bulunan NA 773 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Funda Karadurak, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Lefkoşa Marmara’da kaza: İki araç sürücüsüne yasal işlem

Lefkoşa’da, dikkatsizce caddeye giriş yapan 26 yaşındaki sürücü yönetimindeki araç, cadde üzerinde alkollü içki tesiri altında dikkatsiz şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücünün yönetimindeki araçla çarpıştı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Marmara 4’üncü Sokak’ta, 26 yaşındaki Ethem Kayacan yönetimindeki VU 160 plakalı salon araç ile batıya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde güneye doğru 84 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsiz şekilde seyreden 22 yaşındaki Mustafa Avcı yönetimindeki MF 701 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan VU 160 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.