Pezeşkiyan İran'ın komşularından özür diledi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin koşulsuz teslim olmaları talebini "mezara götürebilecekleri bir hayal" olarak nitelendirdi.
Pezeşkiyan televizyonda yayımlanan önceden kaydedilmiş mesajında İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarından dolayı da özür diledi.
Tahran'ın bu saldırıları durduracağını belirten Pezeşkiyan, saldırıların askeri kademelerdeki iletişim hatalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.
