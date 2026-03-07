İncirli: Sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, beraberinde Milletvekilleri Filiz Besim ve Ceyhun Birinci ile birlikte Tıp-İş Hekimler Sendikası’nı ziyaret etti. Ziyarette sağlık sektöründe yaşanan sorunlar, hekimlerin çalışma koşulları ve son dönemde gerçekleştirilen grevin nedenleri kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca ziyarette, hastanelerde yaşanan altyapı sorunları, sağlık çalışanlarının karşılaştığı güçlükler ve tüm bu sorunların toplum sağlığı üzerindeki etkileri de detaylı biçimde değerlendirildi.

İncirli: Sağlıktaki sorunları doğru planlama ve güçlü iradeyle çözeceğiz

CTP Genel Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli konuşmasında, geçmişte Tıp-İş Başkanlığı görevini yürütmüş biri olarak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları yakından bildiğini ifade etti. İncirli, sağlık sisteminde yaşanan birçok sorunun aslında doğru planlama, güçlü bir siyasi irade ve ekip çalışmasıyla çözülebileceğini belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak sağlık alanındaki sorunların çözümü için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İncirli, hükümete gelmeleri durumunda hekimlerin özlük hakları, sosyal güvence ve emeklilik hakları başta olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Gürkut: Sağlık hizmetlerine olan talebi karşılayacak yeterli altyapı yok

Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise CTP heyetine sendikanın içinde bulunduğu sorunları, son günlerde yapılan grevin gerekçelerini ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde gelinen noktayı aktardı. Gürkut, ülkede sağlık hizmetlerine olan talebin hızla arttığını, ancak bu artışı karşılayacak altyapı ve insan kaynağının yetersiz kaldığını vurguladı. Bu durumun hem hastaların hizmete erişimini zorlaştırdığını hem de hekimler ile sağlık çalışanlarının ağır bir iş yükü altında çalışmasına yol açtığını ifade etti. Gürkut ayrıca, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin aciliyetine dikkat çekti. Özellikle nöbet sonrası izinlerin düzenlenmesi, radyasyon izinlerinin güncellenmesi ve kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatlerine ilişkin iyileştirmelerin yapılmasının gerekliliğini dile getirdi. Bunun yanında hekimlerin sosyal güvenlik hakları ve emeklilik koşullarında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirten Gürkut, yakın zamanda emekli olacak hekimlerin son derece düşük maaşlarla karşı karşıya kalma riski bulunduğunu, bu nedenle gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Ziyaret, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimi için hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği konusunda ortak görüş paylaşılmasıyla tamamlandı.