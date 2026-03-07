LTB ve KAYAD iş birliğiyle kadınların yaşam hikâyeleri “Ev’den Sahne’ye” taşındı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğiyle kadınların görünmeyen emeklerini, mücadelelerini ve başarı hikâyelerini kamusal alana taşıyan “Ev’den Sahne’ye” etkinliği KAYAD Yaşam Merkezi’nde binasında yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gülşen Erçin ve Ezgi Bertiz’in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KAYAD Başkanı Meral Akıncı, KAYAD Asbaşkanı Minel Özen, bazı LTB Meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

LTB Başkanı Harmancı yaptığı konuşmada “Birbirinden özel ve değerli, birbirinden çok farklı ama yine de görünmez emek ve görünmez mücadelede kesişen dört farklı yaşam öyküsü dinledik. KAYAD’a da bu binaya yeniden hayat verdiği, özellikle kadınlara yönelik özgür bir yaşam alanına dönüştürdüğü için, böyle anlamlı bir etkinlikte de bizimle ortaklaştığı için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“Kadınların toplumumuzda yaşadığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve adaletsizliğine dayalı zorlukları, bunları aşmak için verdikleri görünmez mücadeleyi ve hayatın her alanında koydukları görünmez emeği görünür kılmak ve bu zorluklara karşı toplumsal mücadeleyi güçlendirmek hepimizin görevi olmalı.” diyen Harmancı, bu bilinçle hareket etmeye, mücadeleye inanan herkesle ortaklaşmaya, dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

KAYAD Asbaşkanı Minel Özen, Yaşam Merkezi’nin açılışından sonraki ilk büyük etkinliğini LTB ile iş birliği içinde yapmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ederek, derneğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği geceye katılan kadınlara teşekkür etti.

Toplumsal yaşamın farklı alanlarında varlık gösteren kadınların deneyimlerini görünür kılmayı amaçlayan etkinlikte gündelik hayatın içinde üreten, yöneten, emek veren ve mücadele eden Güzelyurt’ta muhtar Aygül Benekli, Lefkoşa’da muhallebi üreticisi (muhallebici) Hatice Aşık, ev hanımı-el sanatları üreticisi, sivil toplum örgütü yöneticisi ve aktivist Nermin Şanlıdağ ile Lefke’den aktivist-üretici Nazif Hülya Kubilay, yaşam hikayelerini anlattılar.

Dört konuşmacının da yaşam öykülerini, karşılaştıkları zorlukları, dayanışma pratiklerini ve kişisel güçlenme süreçlerini katılımcılarla paylaşarak kolektif bir hafıza oluşturan etkinlik, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.