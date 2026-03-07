Lefkoşa15 °C

  3. Savunma Bakanlığı doğruladı: "Güvenlik amacıyla F-16 savaş uçakları konuşlandırılacak"
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, YENİDÜZEN’in duyurduğu “Türkiye Ercan’da 4 savaş uçağı konuşlandıracak” haberini doğruladı. Bakanlık, Kıbrıs’ın kuzeyinin güvenliği amacıyla adaya F-16 savaş uçakları konuşlandırılabileceğini bildirdi.

Öte yandan güney basını da Türkiye’nin Ercan’da 4 savaş uçağı konuşlandıracağını YENİDÜZEN’i kaynak göstererek duyurdu.

Türkiye Ercan'da 4 savaş uçağı konuşlandıracakTürkiye Ercan'da 4 savaş uçağı konuşlandıracak

 

