Savunma Bakanlığı doğruladı: "Güvenlik amacıyla F-16 savaş uçakları konuşlandırılacak"
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, YENİDÜZEN’in duyurduğu “Türkiye Ercan’da 4 savaş uçağı konuşlandıracak” haberini doğruladı. Bakanlık, Kıbrıs’ın kuzeyinin güvenliği amacıyla adaya F-16 savaş uçakları konuşlandırılabileceğini bildirdi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, YENİDÜZEN’in duyurduğu “Türkiye Ercan’da 4 savaş uçağı konuşlandıracak” haberini doğruladı.
Bakanlık, "KKTC'nin güvenliği amacıyla" adaya F-16 savaş uçakları konuşlandırılabileceğini bildirdi.
Öte yandan güney basını da Türkiye’nin Ercan’da 4 savaş uçağı konuşlandıracağını YENİDÜZEN’i kaynak göstererek duyurdu.
