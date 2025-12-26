“Çözüm piyasayı ucuzlatmaktır”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "İşvereneler Sendikası'ndan Cengiz Alp bir kenara, Metin Arhun bir tarafa. Cengiz beyle bazı gerçekler noktasında örtüşüyoruz” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sigortalara yatırımı olan çalışanların yüzde 60'ının asgari ücretli olduğunu belirten Serdaroğlu, “Arhun'un örnek verdiği ülkelerde bu oran yüzde 10 civarında. Arhun, hükümeti eleştiremiyor, asgari ücreti eleştiriyor” dedi. Asgari ücretin her ülkenin kendi koşullarına göre olduğunu dile getiren Ahmet Serdaroğlu, “Bu ücret, bizim ülkemizde geçim ücreti haline geldi” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından basın açıklaması yapan Serdaroğlu şöyle devam etti: “Asgari ücretle geçinenler sosyal konutları alamayacak. Ev sahipleri, kira ödeyen asgari ücretliden 450-500 sterlin kira istiyor, komisyon, depozito ve peşinat istiyor. Bu ülkede sendikasız çalıştırmanın yasaklanmasını destekleyelim. Elektrik parası temel ihtiyaçtır. Asgari ücret elektrikten muaf oldu da bizim haberimiz mi yok? Su da temel ihtiyaçtır. Asgari ücretliye su parası beleş mi?

Asgari ücretliye okul kıyafetlerini devlet mi ödüyor? Tüm bunları söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Zaruri giderlerin toplamı 51 bin TL'dir. Arhun, bunların temel ihtiyaç olmadığını düşünüyorsa çıkıp da konuşsun. Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, yaptığı açıklamalarla hem bizi hem de işverenleri destekliyor. Kapanan iş yerlerinin neden kapandığı araştırılmalıdır.

Bakan Amcaoğlu, sözde herkesin eşit ücret almasını destekliyor. Bakan'a sormak istiyorum. Hayat pahalılığı oranının altında bir asgari ücrete Bakanlar Kurulu'nda 'Evet' diyecek misiniz?”

“Verileri inceleyeceğiz”

Çözümün piyasayı ucuzlatmak olduğunun altını çizen, Hür-İş Federasyonu Başkanı, bu görevin asgari ücret alan çalışanlara ait olmadığını söyledi. “Bize borcunuzu ödüyorsunuz. Ana parayı vermekten bile kaçınıyorsunuz” diyen Serdaroğlu, Bu toplantıda oran olarak bir şeyin konuşulmadığını, 7 Ocak 2026 tarihi için toplantı tarihi verildiğini söyledi. “Ümit ediyorum ki bu toplantıda gereken yapılır” diye konuşan Serdaroğlu, Veri vermenin, devletin görevi olduğuna dikkat çekti, bir sonraki toplantıya kadar verileri inceleyeceklerini ifade etti.