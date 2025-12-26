Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümeti temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ocak ayında başlayan görüşmeleri erkene aldıklarını dile getirdi. İlk toplantıda tarafların görüşlerinin alındığının altını çizen Bakan Hasipoğlu, "Çalışanın emeğinin karşılığını verecek bir artış oranı belirlemek istiyoruz. Amacımız her iki tarafın uzlaşısıyla rakamı belirlemek" dedi.

7 Ocak'ta bir toplantı daha yapılacağını aktaran Hasipoğlu, "Ocak ayının ortasına kadar asgari ücreti belirlemek istiyoruz. Her iki tarafın da tespitlerinde haklı olduğu yanlar var. Hükümet olarak gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.