Türkiye Ercan'da 4 savaş uçağı konuşlandıracak

Ertuğrul SENOVA

Ortadoğu’da tırmanan gerilimden, İngiliz üslerine gerçekleşen İHA saldırısıyla nasibini alan Kıbrıs'a "savunma" adı altında savaş uçakları ve gemileri konuşlandıran ülkeler arasına Türkiye de ekleniyor.

Hali hazırda Kıbrıs'ın kuzeyinde askeri varlık barındıran garantör Türkiye'nin, Ercan Havalimanı'na 4 savaş uçağı konuşlandıracağı öğrenildi.

YENİDÜZEN'in sivil havacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre Ercan'da uçaklar için hazırlık süreci başlatıldı, güvenlik önlemleri arttırıldı.

Savaş uçaklarının yarın Ercan'a inmesi bekleniyor.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak güvenlik kaynakları, konuşlandırmanın bölgedeki gelişmeler ve artan askeri hareketlilik çerçevesinde değerlendirildiğini belirtiyor.

Son günlerde Kıbrıs, Ortadoğu’daki gerilimin dolaylı yansımalarının en yoğun hissedildiği noktalardan biri haline gelmiş durumda.

İngiltere’nin Ağrotur’daki egemen üssüne Pazar gecesi yapılan İHA saldırısı sonrası en az 6 ülke, Kıbrıs adası ve çevresine savaş uçakları ve gemileri konuşlandırma kararı üretti.

İngiliz üslerinin bölgesel operasyonlarda kullanılması, İran’ın bu üsleri hedef gösterebileceği yönündeki açıklamaları ve Doğu Akdeniz’e gönderilen savaş gemileri, adayı jeopolitik gerilimin merkezlerinden biri haline getirdi.

Türkiye’nin Ercan’a savaş uçağı konuşlandırma kararı da bu askeri yoğunlaşma içinde dikkat çeken yeni bir adım olarak görülüyor.