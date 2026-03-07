Lefkoşa'nın güneyinde savaş karşıtı yürüyüş
Lefkoşa’nın güneyinde bugün düzenlenen savaş karşıtı yürüyüşte protestocular, İran’daki çatışmaların sona erdirilmesini ve Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kaldırılmasını talep etti.
Göstericiler, bölgedeki askeri faaliyetlerin adayı çatışmaların parçası haline getirdiğini belirterek “üsler kaldırılsın” ve “savaşa hayır” mesajları verdi.
