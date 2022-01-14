Asgari Ücret mahkemelik

Derya ULUBATLI

Yeni asgari ücret onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlansa da, taraflar arasındaki tartışmalar bir türlü bitmedi.

İşveren tarafı ‘seçim yasakları doğru karar vermeyi engelledi’ iddiasıyla yargı yoluna gitmeye hazırlanırken, hükümet ve işçi kanadı yasaya aykırı bir adım atılmadığını savundu.

Tartışmalı bir sürecin ardından 2022 yılının ilk asgari ücreti net 7 bin, brüt 6 bin 90 TL olarak belirlendi, karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.,

Asgari ücretin yüzde 37’lik hayat pahalılığından yüksek olduğunu iddia eden Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, toplantının seçim yasakları dahilinde yapıldığını ve bu durumun asgari ücret için sağlıklı bir miktar belirlenmesini engellediğini savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Sungur, çeşitli ekonomi örgütleriyle ve Yüksek Seçim Kurulu ile istişare içinde olduklarını belirterek, ‘ara emri’ talebiyle yargı yoluna gideceklerini kaydetti.

Bu açıklamaya yanıt veren Komisyonun Başkanı Erman Yaylalı, asgari ücretin seçim yasaklarına aykırı bir biçimde belirlendiğine inanmadığını, halkın düşen alım gücü nedeniyle yeni ücretin belirlenmesini daha fazla geciktiremediklerini dile getirdi. Yaylalı, “ara emri alınabileceğine inanmıyorum çünkü yaptığımız her şey mevzuata uygun” ifadelerini kullandı. Komisyonun işçi temsilcisi Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu ise artan pahalılık ve düşen alım gücünün toplantının bir an önce yapılmasını zorunlu kıldığını ancak atılan hiçbir adımın seçim yasasına aykırı olmadığını aktardı. Mahkemenin ‘ara emri’ kararı çıkaracağına inanmadığını da dile getiren Serdaroğlu, “tabii ki yargı karar verirse buna uyacağız ama yargının bunu söyleyeceğini düşünmüyorum” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı:

“Seçim yasasına aykırı bir durum yok…”

Konuyu yorumlayan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, seçim yasasının asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili herhangi bir yasak getirmediğini anlattı, “seçim yasaklarına aykırı bir işlem yapıldığı görüşünde değilim” dedi. Yasanın 79. maddesine atıfta bulunan Esendağlı, seçime hazırlık sürecinde yapılması sınırlandırılan uygulamalar arasında asgari ücretle ilgili bir karar olmadığının altını çizdi.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur:

“Asgari ücret aceleye geldi, kabul etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, asgari ücret toplantısının seçim yasaklarına denk geldiğini ve bu rakamın ‘tarafsız’ verilmediğine inandıkları için ara emri kararı almak üzere yargıya başvuracaklarını söyledi. Bu miktarın tamamen ‘oy kaygısı’ ile kararlaştırıldığını savunan Sungur, “asgari ücret aceleye getirildi, bunu kabul etmeyeceğiz” dedi. Sungur şunları söyledi: “Bu toplantı kesinlikle seçim yasaklarına aykırı yapıldı. Bunun tamamen seçim dönemi bazı kesimlerden oy almak için yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Detayları tartışılmadan, taraflarla detaylı konuşulmadan verilmiş bir karar oldu. Kısacası, biraz aceleye getirildi ve işveren açıkça dışlanmış duruma getirildi. Bu yüzden seçim zamanı yapılmasını hatalı buluyoruz”.

“Bu seçime yapılmış bir yatırım oldu… Ara emri kararı için başvuracağız”

Sendika olarak hukukçularına danıştıklarını ve avukatın da yapılanın seçim yasaklarına aykırı olduğunu söylediğini belirten Sungur, “bu adeta seçime yapılmış bir yatırım oldu” yorumunu yaptı. Devletin hayat pahalılığını yüzde 37 olarak belirlediğini ancak verilen 7 bin TL’lik ücretin yüzde 37’den fazla olduğunu vurgulayan Sungur, ekonomi kuruluşlarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını ve bu uygulamanın durdurulması için ‘ara emri’ aldırmaya gideceklerini dile getirdi. Sungur, “ara emri kararı için başvururken hem ekonomi kuruluşlarıyla, hem kendi yönetim kurulumuzla hem de Yüksek Seçim Kurulu ile istişare içinde hareket edeceğiz” şeklinde konuştu. Artık asgari ücret belirleme konusundaki kriterlerin net ve değişmez çizgilerle belirlenmesi gerektiğini aktaran Sungur, “her seferinde işçiyle işveren karşı karşıya getiriliyor. Artık bu yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı:

“Yaptığımız şey mevzuata aykırı değil”

Asgari ücretin seçim yasaklarına aykırı bir biçimde belirlendiğine inanmadığını söyleyen Asgari Ücret Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, bunun seçimlerden çok halkın alım gücünün düşmesinin yarattığı aciliyetle alakası olduğunu anlattı. Yaylalı şunları belirtti: “Bunun seçim yasaklarıyla bir alakası yok. Seçim yasakları gayet açıktır ve bu yasaklar arasında ‘asgari ücret belirlenemez’ diye bir kural yoktur. Kamuoyunun da takip ettiği gibi, halkın ekonomik durumuna ve düşen alım gücüne bakınca yeni ücreti bir an önce belirlemek bizler için çok elzemdi. Artık daha fazla bekletilemezdi. Kısacası, ben ara emri alınabileceğine kesinlikle inanmıyorum çünkü yaptığımız her şeyin mevzuata uygun olduğunu düşünüyorum”.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“Yeni ücreti belirlemek zorunlu ve acildi…”

Sungur’un açıklamasını hayretle karşıladığını belirten Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, bu toplantının seçim yasaklarına girmediğini savundu, “haftalardır bu tartışmalar sürüyor, eğer gerçekten yasaklara girse ya hükümettekiler ya da Yüksek Seçim Kurulu bir şekilde bizi uyarırdı” dedi. Asgari ücret yasası uyarınca, belirlenen miktarın belirlendiği yılın son gününde geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Serdaroğlu, Ocak ayında yeni bir miktar sabitlemenin yasaya uygun olduğuna dikkat çekti. Artan pahalılık ve düşen alım gücünün de bu toplantıyı zorunlu kıldığını aktaran Serdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Yasa bize bir yıl içinde en az bir en çok üç kez asgari ücreti belirleme hakkı veriyor. Bunun nedeni de bu gibi elzem durumlarda, alım gücü aşırı düşünce, zamlar artınca, kişinin alım gücü dengesini yeniden kurabilmek ve hayatını sürdürmeye çalışan insanların yaşam kalitesinin düşmesini engellemektir. Bu da herkes için çok açık bir durumdur. Zaten sokağa çıkarsanız kimse size asgari ücretin belirlenmesinin yanlış olduğunu söylemeyecektir. Bu bir zorunluluktu ve aciliyeti de vardı”.

“Yargıdan ‘ara emri’ kararı çıkacağını düşünmüyorum”

Sungur’un bir sendika temsilcisi olarak kendi mücadelesini vermesini saygıyla karşıladığını belirten Serdaroğlu, öte yandan kendilerinin de bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğinin altını çizdi. Mahkemenin ‘ara emri’ kararı çıkaracağına inanmadığını dile getiren Serdaroğlu, “tabii ki yargı karar verirse buna uyacağız ama yargının bunu söyleyeceğini düşünmüyorum” dedi.

“İşverenler asgari ücreti düşürmek için değil, zor durumdaki işverene destek için uğraşmalı”

Artık atılması gereken esas adımın asgari ücreti düşürmek yerine zor durumda olan işverenlere yardımcı olmak olduğunu savunan Serdaroğlu, İşveren temsilcilerinin bu yönde çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Bu yapılan açıklamalarla ‘insanların duygularıyla oynandığını’ iddia eden Serdaroğlu şunları aktardı: “Madem bu toplantı seçim yasaklarına giriyordu, neden işverenler kapalı kapılar ardında devletle prim desteği anlaşmasına girdi? Sonra, devlet işçiden yana olunca ve kendi istedikleri para olmayınca seçim yasaklarını ileri sürdüler. Bence bu saatten sonra artık belirlenen ücreti düşürmeye çalışmak değil, zor durumda olan işverenleri tespit edip devletten bunlar için yardım istemek yolunda adımlar atmalıdırlar. Bana kalırsa asgari ücret yasaya göre belirlenmiştir, hatta az bile açıklanmıştır. Böyle bir zamanda, bu açıklamalarla kaos yaratmanın, insanların duygularıyla oynamanın anlamı yoktur”.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı:

“Seçim yasaklarına aykırı bir işlem göremiyorum”

Olayı hukuki açıdan ele alan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise, seçim yasasının asgari ücret belirlemesiyle ilgili herhangi bir yasak getirmediğini anlattı, “seçim yasaklarına aykırı bir işlem yapıldığı görüşünde değilim” dedi. Esendağlı şunları aktardı: “Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 79. maddesi, seçim süresince yapılamayacak işleri, sınırlayıcı (tahdidi) olarak sıralamaktadır. Bu maddeye bakıldığında asgari ücretin belirlenmesinin, seçim süresince yapılamayacak işler arasında sayılmadığı görülmektedir. Bu sebeple, seçim yasaklarına aykırı bir işlem yapıldığı görüşünde değilim.”

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