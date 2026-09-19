“Displaced: Bir Kıbrıslı Türk Hikâyesi” Londra’da özel gösterimle tanıtıldı

“Displaced: Bir Kıbrıslı Türk Hikâyesi” belgeselinin özel gösterimi ve soru‑cevap etkinliği, Londra’nın merkezindeki Soho Hotel’de gerçekleştirildi.

Etkinliğe KKTC Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan Atılgan, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Hasan Ulusoy, basın mensupları, İngiliz yerel yöneticiler ve çeşitli Kıbrıslı Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Gösterimin ardından yapımcı Eren Ramadan ve sunucu Mert Ahmet izleyicilerle söyleşi yaptı.

Ahmet, ekibin önceki belgeseli “Offside: The Untold Story of Sports in the TRNC”’nin uluslararası başarısının ardından Kıbrıslı Türklerin tarihsel mücadelesini anlatma ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Eren Ramadan, filmin ilk ayında YouTube’da 42 bin izlenmeyi aştığını, sosyal medyada yüz binlerce kez izlendiğini ifade etti ve belgeselde kendi ailesinden Vedat Esendağ, Mert Ahmet’in dedesi Kemal Ahmet ve Büyükelçi Atılgan’ın amcası Taner Çuvalcıoğlu’nun da yer aldığını söyledi.

Etkinlikte davetlilerden, sağlanan QR kod aracılığıyla kendi milletvekillerine Kıbrıslı Türklere yönelik süregelen izolasyona ilişkin hazır bir mektup göndermeleri de istendi.