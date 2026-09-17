“When I Saw the Sea” ile "Sonsuz bir özgürlük ufku" deneyimine şahit olacaksınız

Murat OBENLER

Dünyadan ve Kıbrıs’tan 22’den fazla yapımı başkent Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşturacak Lefkoşa Uluslararası Festivali-Nicosia International Festival (NIF) kapsamındaki dikkat çeken güçlü yapımlardan birisi olan uluslararası üne sahip Lübnanlı kareograf ve yönetmen Ali Chahrour’un büyüleyici çalışması “When I Saw the Sea” 20 Eylül’de ilk kez Lefkoşa'ya geliyor. Güçlü bir hayatta kalma hikâyesini anlatan uluslararası bir ortak yapım 20 Eylül Pazar gecesi Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye konacak.



Hayatlarında ilk kez denizi gören göçmen ev işçisi kadınların "sonsuz bir özgürlük ufku" deneyimi sahnede

2024 yılında Lübnan’da, “kafala” sistemi nedeniyle halihazırda savunmasız durumda olan ve yıkıcı bir savaşın ortasında kalan göçmen ev işçileri, işverenleri tarafından terk edilerek kendi kaderlerine bırakıldı. Kimileri bombardımanlarda hayatını kaybederken, yerinden edilmiş vatandaşlara ayrılan devlet sığınaklarına alınmayan ve güvenli bir yer arayışına giren diğerleri, Beyrut sahil şeridinde sığınacak bir yer buldu. Burada, hayatlarında ilk kez denizi gören bu kadınlar, bizzat "sonsuz bir özgürlük ufku" olarak tanımladıkları bir deneyim yaşadılar.



Üç kadının hikayesi sadece onların değil, anlatılan tüm kadınların görünmez hikayesidir

Ali Chahrour dikkatini bu kadınlara çeviriyor ve içlerinden üçünü ilk kez sahneye taşıyor. Zena, Tenei ve Rania; hem kendi hikâyelerini hem de görünmez kalan yüzlerce başka kadının hikâyesini anlatıyor. Aynı zamanda, bu kadınların kişisel yolculukları; ekonomik çöküş, pandemi, Beyrut liman patlaması, silahlı çatışmalar ve kitlesel yerinden edilme gibi çağdaş Lübnan’ı şekillendiren birbiri ardına gelen krizlerle kesişiyor. Performans, bu hikâyeler aracılığıyla; ev, kayıp, annelik ve hayatta kalma kavramlarının yeni anlamlar kazandığı, sürekli dönüşüm halindeki bir toplumun daha geniş bir portresini çiziyor.



Sahnedeki müzik, ses ve performans bütünü, bireysel deneyimleri onur ve özgürlük talebi etrafında kolektif bir haykırışa dönüştürüyor

Sahnede hareket, müzik ve ses; birer tanıklık ve direniş aracına dönüşüyor. Abed Kobeissy’nin müziği ve Lynn Adib’in sesi eşliğinde performans sanatçıları, bireysel deneyimleri onur ve özgürlük talebi etrafında kolektif bir haykırışa dönüştürüyor. Ali Chahrour, kendine has insan odaklı yaklaşımıyla; görünmez gerçeklikleri gün yüzüne çıkaran, zorluklara rağmen mücadele etmeye, şefkat göstermeye ve hayal kurmaya devam eden insanların yaşamları üzerinden kahramanlık kavramını yeniden tanımlayan, derin bir duygusal yoğunluğa ve siyasi karşılığa sahip bir eser ortaya koyuyor.



Bilgi www.nif.cy web adresi, biletler more.com ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi’nde Ortak organizatörler Nicosia For Art Ltd ve Lefkoşa Belediyesi tarafından Kültür Bakan Yardımcılığı (Müsteşarlığı) Çağdaş Kültür Dairesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen ve yeni Sanat Direktörü Paris Erotokritou ve ekibi tarafından oluşturulan zengin NIF 2026 Programı kapsamında Çağdaş sanat, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tan yükselen ve tanınmış sanatçılar, 1 Kasım tarihine kadar Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun sahnesinde olacak. Etkinlik ve yapımların yer aldığı programın bütününe www.nif.cy web adresinden erişilebilir. Biletler more.com üzerinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Gişesi’nden temin edilebilir. İletişim: Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Tel: 22-797979.