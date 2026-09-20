'Çevre Bakanı' Ataoğlu, giderayak bir taş ocağı izni daha verdi...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Çevre’ Bakanı Fikri Ataoğlu’nun seçime günler kala “giderayak” yeni bir taş ocağı izni vermesine sert tepki gösterdi.

Taş ocakları nedeniyle Beşparmak Dağları'nda yaşanan çevre tahribatına ve bölge halkının sağlığına dikkat çeken Derya, dağların oyulmaktan tahrip edildiğini, bölgede ne ağaç ne de canlı yaşamı kaldığını vurguladı.

Taş ocaklarının bulunduğu bölgelerin yoğun toz altında olduğunu ve halkın nefes almakta zorlandığını belirten Derya, Ataoğlu’nun görev süresi bitiminde yeni bir izin verdiğini ifade etti.

Kararın arkasında haksız kazanç ve rant hırsı olduğunu vurgulayan Derya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Beşparmak dağları oyulmaktan mahvoldu, ne ağaç kaldı ne börtü böcek. Dahası taş ocağı olan bölgeler toz içinde, insanlar nefes alamıyor. Ve Fikri Ataoğlu giderayak bir Taş Ocağı izni daha veriyor. Memleketi koca bir moloz yığını yaptılar çünkü ucunda haksız kazanç var. Doymak bilmez bir aç gözlülük, iflah olmaz bir rant sarhoşluğu! Utanma yok, sorumluluk yok, yurt duygusu yok!"