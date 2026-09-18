"Ankara'dan Lefkoşa’ya Sanat Yolu" söyleşili konseri 28 Eylül’de…

“Ankara’dan Lefkoşa’ya Sanat Yolu” başlıklı söyleşili konser programı, 28 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek etkinlik, KKTCDOB’un 27 Eylül Dünya Turizm Günü Haftası etkinlikleri ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Salı Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilecek.

KKTCDOB’den verilen bilgiye göre programda, piyano repertuvarından özel olarak hazırlanan bir konser programı yanı sıra, Ankara’nın kültür ve sanat hayatına ilişkin bir söyleşi yer alacak. Etkinlikte, ANKARADOB'dan gelerek KKTCDOB'da görev yapan sanatçılar Piyanist-Korepetitör Esra Poyrazoğlu Alpan ile Koreograf-Dansçı Kerem Ünal İnanç yer alacak.

Söyleşili konser, 28 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün Suriçi’ndeki merkezinde yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın destekleriyle, KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla ve KKTCDOB ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan etkinliğe, tüm sanatseverlerin davetli olduğu belirtildi.