“Şeffaf, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, Ötüken’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ötüken’de kalabalık bir yurttaş grubu tarafından karşılanan Sermet Nereli, ziyaretin amacının vatandaşları dinlemek ve bölgenin sorunlarını yerinde tespit etmek olduğunu söyledi. 12 yıldır İskele Merkez Mahallesi’nde muhtarlık görevini yürüttüğünü belirten Nereli, bu süreçte vatandaşlarla sürekli temas halinde olduğunu ifade ederek, “Sorunları vatandaşlarımızdan doğrudan dinlemeye ve çözüm üretmeye önem veriyorum” dedi. Göreve geldiğinde halkla iç içe, ulaşılabilir ve vatandaşın sorunlarını doğrudan dinleyen bir belediye başkanı olacağını kaydeden Nereli, belediyecilik anlayışının temelinde yurttaşlarla sürekli iletişim bulunacağını vurguladı.

“Kanalizasyon sorununu çözmek için çalışıyoruz”

İskele’nin en önemli sorunlarından birinin kanalizasyon altyapısı olduğunu ifade eden Nereli, bu sorunun çözümü için uzmanlarla birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Nereli, kanalizasyon sorununa ilişkin projelerin taslaklarının hazırlandığını belirterek, 6 Aralık sonrasında yurttaşları da sürece dahil ederek sorunun çözümü için adım adım ilerleyeceklerini kaydetti.

“İskele’nin marka belediyecilikle buluşma zamanı geldi”

CTP’nin yerel yönetimlerde deneyimli ve marka haline gelmiş bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu söyleyen Nereli, bu anlayışın İskele ile buluşmasının zamanının geldiğini ifade etti. Nereli, İskele’nin ihtiyaçlarını yurttaşlarla birlikte belirleyen, şeffaf, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı hedeflediklerini söyledi.

Ziyarette Nereli’ye, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Milletvekili Fide Kürşat, partililer eşlik etti.